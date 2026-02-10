القضاء العراقي بصدد وضع الدليل الإرشادي لتوثيق جرائم الاعتداءات الجنسية

شفق نيوز - بغداد

يعتزم مجلس القضاء الأعلى العراقي، وضع الدليل الإرشادي لتوثيق جرائم الاعتداءات الجنسية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وذكر المجلس في بيان، أنه استضاف اجتماعاً مشتركاً ضم هيئة الإشراف القضائي، ودائرة الطب العدلي في وزارة الصحة، إلى جانب منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان.

وأوضح البيان، أن الاجتماع تناول استعراضاً لمراحل إنجاز مسودة الدليل الإرشادي لتوثيق جرائم الاعتداءات الجنسية، بما يضمن تعزيز الآليات القانونية والطبية في توثيق هذا النوع من الجرائم وفق المعايير المعتمدة.

وهذا وحضر الاجتماع رئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر، والمشرف القضائي القاضي ناصر عمران، والمدعي العام انوار حسن، وممثلون عن دائرة الطب العدلي لينا اسعد وحسين فلاح، ومن جانب المنظمة مديرها سامان ضياء، والخبير الدولي عبد الرزاق الساعدي رفقة أعضاء المنظمة المختصة.