القضاء العراقي: السجن 6 سنوات لمروج أفكار البعث المحظور

شفق نيوز- بغداد

أصدر القضاء العراقي، يوم الاثنين، حكماً بالسجن 6 سنوات بحق شخص روج أفكار حزب البعث المحظور في البلاد.

وقال أعلام القضاء في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان عن جريمة الانتماء والترويج لأفكار حزب البعث المحظور في محافظة كركوك.

وأشار البيان، إلى أن الحكم بحقه صدر استنادا لأحكام المادة 8/ أولا من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016.