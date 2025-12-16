القضاء العراقي: السجن 6 سنوات لمدان بترويج أفكار البعث المحظور

شفق نيوز- بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، يوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان عن جريمة الانتماء والترويج لأفكار حزب البعث المحظور.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدان أقدم على حضور اجتماعات خاصة بحزب البعث المحظور، كما ضبط بحوزته منشورات في الهاتف العائد له تروج لأفكارهم".

وأضاف أن "الحكم صدر بحقه استنادا لأحكام المادة 8/ أولا من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016".