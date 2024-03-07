القضاء العراقي: السجن 6 سنوات بحق ضابط شرطة عذب موقوفا حتى الموت

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الرصافة في بغداد، يوم الخميس، حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق ضابط تحقيق بعد إدانته لتسببه بوفاة احد الموقوفين جراء التعذيب.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "المدان قام بالاعتداء بعد ضربه المجني عليه وتعذيبه مما ادى الى وفاته جراء ذلك".

وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 410/ الشق الاول من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 منه".