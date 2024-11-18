القضاء العراقي: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات أجنبي

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ديالى، اليوم الاثنين، حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الأجنبية عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته كيلو غرام و 330 غراماً من مادة الميثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وتابع أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017" .