القضاء العراقي: الحبس الشديد لمدانين اخذا مبالغ مالية مقابل وعود "مزيفة" بالتعيين

شفق نيوز/ أفاد مجلس القضاء الأعلى، يوم الأربعاء، أن محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكماً بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات بحق مدانين اثنين لقيامهما بإيهام مواطنين بوجود تعيينات على جهاز الأمن الوطني العراقي مقابل مبالغ مالية.

وذكر المركز الإعلامي للمجلس في بيان أن "المدانين قاما بأخذ مبالغ مالية من المشتكين مقابل تعيينهم في جهاز الأمن الوطني و تزويدهم بكتب مزيفة".

وأضاف أن "الحكم يأتي استنادا لأحكام القرار 160/ أولاً/1و2 لسنة 1983 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات والاستدلال بالمادة 132/ 3 منه".