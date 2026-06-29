القضاء: التحقيقات مع علي البهادلي أدت لضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار

شفق نيوز- بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الاثنين، عن ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار، بعد التحقيق مع وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع المعتقل علي معارج البهادلي.

وقال القضاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، نقلا عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، إن "التحقيقات الأولية مع المتهم الموقوف علي معارج صويدج البهادلي، وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع، أسفرت عن ضبط مبالغ مالية بلغت 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن ضبط عدد من العقارات".

وأضافت أن "التحقيقات ما زالت مستمرة".

يشار إلى أن البهادلي، أعلن عن اعتقاله ضمن حملة مكافحة الفساد، التي بدأت فجر يوم أمس الأحد، إلى جانب عشرات النواب والمسؤولين، أبرزهم مثنى السامرائي.

يشار إلى أن البهادلي، سبق وأن صدرت بحقه عقوبات أميركية مؤخرا، نظرا لارتباطه بجهات مسلحة، وقد وردت التهمة من قبل وزارة الخزانة الأميركية "استغلال منصبه لتسهيل تحويل النفط العراقي لصالح النظام الإيراني وميليشياته".