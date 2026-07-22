القضاء: استرداد 13 مليار دينار و40 سبيكة ذهب بقضية الجميلي

شفق نيوز- بغداد

أكد قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال ضياء جعفر، اليوم الأربعاء، أن التحقيقات في قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية أسفرت عن ضبط مبلغ قدره (13) مليار دينار عراقي و(400) ألف دولار أميركي كانت مخبأة في عدد من الأماكن بمحافظة صلاح الدين، فضلًا عن ضبط (40) سبيكة ذهبية بوزن كيلوغرام واحد لكل سبيكة، إضافة إلى مصوغات ذهبية يبلغ وزنها (5) كيلوغرامات.

وأضاف أن التحقيقات الجارية في قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي ما زالت مستمرة ضمن إجراءات متابعة متحصلات الجريمة والمتورطين فيها.

وفي سياق آخر، أوضح القاضي أن المحكمة استردت، مبلغا قدره مليار ومائة وثلاثة وأربعون مليونا وثمانمئة وسبعة وأربعون ألفا وسبعمائة وتسعة عشر دينارا عراقيا، عن جريمة احتيال مالي.

وأضاف جعفر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن هذا الإنجاز تحقق بجهود محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وأن الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي اعتمدت وسائل مخالفة للقانون للحصول على أرباح كبيرة، بما يضر بالمال العام.

وأوضح جعفر أن التحقيقات والملاحقات القضائية بحق الشركات المخالفة التي اتبعت أساليب غير قانونية لنقل الأموال إلى خارج العراق، مستمرة.

يشار إلى أن قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي مستمرة منذ أكثر من شهر، وطالت نواباً ومسؤولين تم اعتقالهم في مناطق متفرقة من بغداد بينها المنطقة الخضراء ضمن ما سمي "صولة الفجر" وتم بعدها ضبط المليارات من الدنانير العراقية وملايين الدولارات ومصوغات وسبائك ذهبية في بيوت ومزارع مسؤولين وسياسيين عراقيين، في حين يتوعد القضاء وهيئة النزاهة بالاستمرار باعتقال المتهمين بقضايا الفساد ضمن حملة أطلقها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي لهذا الغرض.