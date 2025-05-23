"القش" والقطيع.. قرية جنوبية تجمع الطبيعة والعمل في آن واحد (صور)

شفق نيوز/ تحت أشعة الشمس، وارتفاع درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية، تسير امرأة حاملة القش فوق رأسها، في منطقة ريفية بقضاء المهناوية في محافظة الديوانية.

عائلة كاملة تسير إلى جانب قطيع من الإغنام، فبينما الأم تحمل القش، تعتلي أبنتها حمارا وتسير مع والدها، في مشهد يجمع الطبيعة والعمل في آن واحد.

وقد رصدت كاميرا شفق نيوز، صور هذه العائلة التي ترعى بأغنامها، وسط قيظ الصيف، قبل أن تعود لمنزلها مساء، بعد يوم شاق.