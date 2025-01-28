"القرنة تنتفض".. تظاهرة كبرى غداً جنوبي العراق ضد الشركات النفطية (فيديو)

شفق نيوز/ تجدد "حراك قضاء القرنة" شمالي البصرة، مساء اليوم الثلاثاء، تحضيراً لتظاهرة "كبرى" ستنطلق غداً احتجاجاً على ارتفاع مستوى التلوث في القضاء الذي تسببه آبار النفط وتجاهل الحكومة المحلية لمطالبهم.

وقال قائد الحراك حسين المزيرعاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "نداءنا لأهالي القضاء أن يعدوا العدة ويجهزوا أنفسهم للخروج بتظاهرة كبرى لقطع الشوارع الرئيسية والتوجه لحقل مجنون النفطي، وستكون ثورة لا يقف بوجهها أحد ولتعذرنا القوات الأمنية لما سيحصل".

وأضاف أن "أكثر من 27 مطلباً قدمناها إلى الحكومة المحلية منذ أكثر من أسبوع، ولم نلقى أي استماع أو محاولات لتلبية هذه المطالب"، مبيناً أن "أهالي القضاء يتعرضون إلى إبادة جماعية من قبل شركة نفط البصرة، عبر نشر التلوث بالآبار النفطية وسرقة المياه المخصصة للفلاح من نهري دجلة والفرات، وكل خيراتنا في القضاء مسخرة لهذه الشركة ونحن نفتقر لأبسط مستلزمات العيش".

وتابع "يوم غد الأربعاء، في الساعة الثانية ظهراً ستكون في قضاء القرنة تظاهرة لم تشهدها البصرة سابقاً، ستخرج العوائل بأكملها للانتفاض بوجه الاستبداد والظلم الذي يعانوه، ولن تقف هذه التظاهرة إطلاقاً حتى تنفيذ آخر مطلب من مطالبنا التي أعلناها سابقاً".

وكانت وكالة شفق نيوز، كشفت منتصف الشهر الجاري، أن قضاء القرنة شمالي البصرة، يستعد لانطلاق تظاهرات احتجاجية بسبب تردي الواقع الخدمي، وذلك بعد أقل أسبوع عن استجابة الحكومة المحلية لمطالب "الحراك الشعبي" في قضاء الصادق.

ومطلع العام الحالي انطلقت تظاهرات في قضاء الصادق شمالي البصرة احتجاجاً على تردي الخدمات، ونصب المحتجون سرادق اعتصام هناك لحين تلبية مطالبهم.

وعلى إثر ذلك استجابة الحكومتين المحلية والاتحادية لمطالب "الحراك الشعبي" ووعدت بتنفيذ المطالب.