"القربان" تضرب مجدداً في ذي قار وتنهي حياة شاب

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الاثنين، بانتحار شاب داخل منزله جنوبي المحافظة، ينتمي لجماعة "القربان".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً دون العشرين عاماً أقدم على الانتحار شنقاً داخل منزله بناحية العكيكة جنوبي محافظة ذي قار، والتحقيقات الأولية في الحادث تشير إلى أن المنتحر ينتمي لجماعة (العلاهية - القربان)".

وأضاف أنه تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.

يشار إلى أنه منذ ظهور جماعة "القربان" تم تسجيل العشرات من حالات الانتحار كانت أغلبها في محافظة ذي قار، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها لاختراق هذه الجماعة واعتقال المنتمين لها.

وكانت آخر عملية أمنية ضد الجماعة نفذها جهاز الأمن الوطني العراقي بمحافظة ميسان في 14 من الشهر الجاري، حيث تم اعتقال عشرة أشخاص ينتمون لجماعة "القربان" في ميسان، وإحباط مخطط انتحار داخل الجماعة.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في عملية استباقية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ميسان من إحباط مخطط انتحاري وإلقاء القبض على عشرة أشخاص ينتمون لجماعة القربان المتطرفة، والتي تمارس طقوساً خطيرة تتضمن اختيار أحد أعضائها عن طريق القرعة لإنهاء حياته شنقاً كنوع من القربان المزعوم".

وأضاف "جاءت العملية بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة حول نية المجموعة تنفيذ طقوسها المتطرفة، حيث وقعت القرعة على شخص يُدعى (ع.ص)، وكان من المقرر أن يقوم بشنق نفسه خلال الأيام الثلاثة المقبلة".

وجماعة "القربان" هي مجموعة دينية متطرفة ظهرت في العراق، وتُعرف أيضًا بـ"العلي اللهية"، تروج لأفكار منحرفة، حيث يعتقد أتباعها بألوهية الإمام علي بن أبي طالب، وتدعو إلى التضحية بالنفس في مناسبات دينية.

تُنفذ الجماعة طقوسًا غريبة، منها إجراء "قرعة القربان" لاختيار الأفراد الراغبين في التضحية بأنفسهم.

في تموز/ يوليو 2024، ألقت قوات الأمن العراقية القبض على 39 من عناصر الجماعة في محافظات واسط، البصرة، المثنى، والديوانية، بعد تنفيذهم طقوسًا متطرفة، بما في ذلك محاولات انتحار.

وتُعتبر "جماعة القربان" محظورة في العراق، حيث يُجرّم الدستور والقوانين العراقية الانتماء إلى جماعات تروج لأفكار متطرفة أو تدعو إلى العنف.