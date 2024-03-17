"القرار نهائي".. الديوانية تعقد مؤتمراً بشأن اغلاق محال ومخازن المشروبات الكحولية

شفق نيوز/ أعلن محافظ الديوانية، (جنوبي العراق) عباس شعيل الزاملي، يوم الاحد، صدور قرار بإغلاق محال ومخازن المشروبات الكحولية كونها "تنتهك الذوق العام".

جاء ذلك خلال مؤتمر خاص بقرار غلق مخازن المشروبات الكحولية وتحت شعار "الديوانية لأهلها"، تابعته وكالة شفق نيوز.

وقال الزاملي إننا "لسنا ضد حرية الرأي والحرية الشخصية ومصادرة الحقوق لكننا نقف بوجه من ينتهك حرمة المحافظة"، موضحا أن "الحكومة المحلية لا تتقبل وجود مخازن ومحال لبيع المشروبات الكحولية، كونها تنتهك الذوق العام وسببت العديد من المشاكل".

وأضاف محافظ الديوانية: "اتخذنا قرارا نهائيا وبالتنسيق مع أعضاء مجلس المحافظة بغلق مخازن بيع الكحول بعد ورود كتاب رسمي من هيئة السياحة والآثار في وزارة الثقافة والإعلام، يتضمن عدم تجديد الإجازات لاصحاب بيع الخمور وأنها مخالفة للشروط".

وبين الزاملي اننا "نعمل مع مجلس المحافظة لإصدار قرار ملزم على الحكومة المركزية بعدم منح إجازات لبيع المشروبات الكحولية في المحافظة مستقبلا، كما ان الحكومة المحلية حريصة على الاهتمام بشريحة الشباب وما يتعرض النسيج الاجتماعي من هجمات ثقافية غربية سببت العديد من المشاكل".