القبض على 6 تجار لرفعهم أسعار دقيق القمح والمواد الغذائية بكركوك

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في كركوك، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على ستة تجار لرفعهم أسعار دقيق القمح والمواد الغذائية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارزها نفذت حملة في اسواق كركوك بعد تلقي شكاوى عن ارتفاع اسعار دقيق القمح (الطحين) والمواد الغذائية من قبل بعض ضعاف النفوس.

وبينت انه تم إلقاء القبض على ستة من تجار دقيق القمح والمواد الغذائية في اسواق الجملة، واحالتهم للقضاء وفق المادة 240 من قانون العقوبات، مشيرة الى ان أوامر صدرت بمنع تسويق دقيق القمح من كركوك الى اقليم كوردستان ووسط وجنوب العراق.

وشهدت أسعار دقيق القمح ارتفاعاً بسبب تأخر التجهيز الشهري لهذه المادة ضمن مفردات البطاقة التموينية، الى جانب ارتفاع اسعارها عالميا، فضلا عن وتفاوت السعر بين كركوك واقليم كوردستان.

من جانب اخر، افادت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، بإلقاء القبض على اثنين من مروجيّ المخدرات في كركوك، بناء على معلومات استخبارية.