القبض على 4 فتيات يتسولن ويشتمن المواطنين في شوارع بابل

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، يوم الاثنين، إيقاف فتيات بتهمة التسول والتلفظ بألفاظ نابية تجاه المواطنين في قضاء القاسم بالمحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد ورود معلومات تفيد بوجود مجموعة من الفتيات الشابات يقمن بالتسول والتلفظ بألفاظ نابية ومسيئة تجاه المواطنين في شوارع قضاء القاسم، وجّه قائد شرطة محافظة بابل، اللواء علي كامل الحسناوي، بتشكيل فريق عمل أمني من قسم شرطة القاسم للتحقق من صحة المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأوضحت، أن "الفريق الأمني باشر بالبحث والمتابعة، وتمكن من إلقاء القبض على الفتيات المذكورات، والبالغ عددهن أربع فتيات. وقد تم عرض الموضوع على أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهن".