القبض على مهندسين اساءوا بناء مدرسة جنوبي العراق.. فيديو

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاثنين، القبض على خمسة مهندسين في محافظة ذي قار جنوبي العراق؛ على خلفيَّة سوء تنفيذ بناء مدرسةٍ في أحد أحياء المحافظة، والتسبُّب بهدر المال العام.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ذي قار ألَّف فريقاً للتحرّي والتقصّي عن المعلومات التي وردته عن وجود هدرٍ بالمال العام في مُديريَّة تربية المحافظة، تمثل بسوء تنفيذ مشروع إنشاء إحدى المدارس الابتدائية في قضاء سوق الشيوخ بمبلغ يزيد على مليار دينارٍ عراقيٍّ، وأنَّ العمل كان خلافاً للمواصفات الفنيَّة، فضلاً عن وجود تشقُّقاتٍ وتخسُّفاتٍ في الجدران وأرضيَّـة المدرسة.

وأوضحت الدائرة أن الفريق، الذي انتقل إلى محل الحادث وأجرى الكشف الموقعي، تمكَّن من ضبط الأوليَّات في الأقسام المعنيَّة، كما تمَّت الاستعانة بخبيرٍ مُختصٍّ لإجراء الكشف على الأعمال المُنفَّذة للمشروع، وربط التقرير الفنيِّ مُعزَّزاً بالصور الفوتوغرافيَّة، والذي تضمَّن تشخيص مخالفاتٍ في تنفيذ العمل وبشكلٍ واضحٍ "جرَّاء عدم إتقان العمل" .

وتمَّ تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه بصحبة المضبوطات أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ (5) مهندسين في قسم الأبنية المدرسيَّة في ذي قار – لجنة الاستلام وفق أحكام المادة (340/عقوبات)، وتدوين أقوال الممثل القانوني لمُديريَّة تربية المحافظة ومفاتحة محافظة ذي قار لإجراء التحقيق الإداري، فيما تمكَّن فريق الهيئة من تنفيذ أمر القبض بحقِّ المُتَّهمين (المهندسين)، وعرضهم على القاضي المُختصّ؛ لتقرير مصيرهم.