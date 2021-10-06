القبض على معتدٍ جنسي بحق طفل حدث في العراق

شفق نيوز / أعلنت قيادة شرطة محافظة المثنى جنوبي العراق، يوم الأربعاء، القبض على شخص قام بالاعتداء الجنسي مع حدث.

وذكرت الشرطة المثنى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "والد الطفل الحدث (المدعي بالحق الشخصي) قدم شكوى في مركز شرطة الحي الجمهوري التابعة إلى قسم شرطة قضاء السماوة، قال فيها إن (ابنه الحدث تعرض للاعتداء بممارسة الفعل الجنسي بالقوة من قبل أحد المواطنين في أحد العمارات السكنية في قضاء السماوة)".

وأضافت شرطة في بيانها أن "فريق عمل برئاسة ضابط المركز وضباط التحقيق شكل لمتابعة وتحري الأمر، وبعد الاستعانة بمصادر خاصة تم جمع المعلومات والأدلة من حول مكان تواجد المتهم وألقي القبض عليه".

وتابعت أن "أقوال المتهم دونت ابتدائيا وصدقت قضائيا وتم توقيفة وفق أحكام المادة ( 393 ) من قانون العقوبات العراقي وتمت إحالته إلى المحاكم المختصة لينال جزائه العادل وفق القانون".