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القبض على مسؤول حكومي في بابل وصدور مذكرة بحق آخر

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-26T10:49:42+0000
القبض على مسؤول حكومي في بابل وصدور مذكرة بحق آخر

شفق نيوز/ افاد مصدر قضائي يوم الأربعاء بإلقاء القبض على مسؤول محلي في محافظة بابل وفق مذكرة قبض صادرة بحقه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن محكمة تحقيق النزاهة في بابل نفذت أمر القاء القبض بحق مدير املاك بلدية الحلة (نوفل عبد الوهاب) عن بموجب أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.

وتنص أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه

وأضاف المصدر أن المحكمة اصدرت امر قبض بحق مسؤول المكتب الاعلامي لمحافظ بابل والمرافق الشخصي لمحافظ بابل حسن منديل وفق احكام المادة 336 / 2 من قانون العقوبات.

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