سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القبض على مسؤول حكومي بتهمة الرشوة جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-09T10:26:49+0000
القبض على مسؤول حكومي بتهمة الرشوة جنوبي العراق

شفق نيوز/ كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة يوم الأربعاء عن عمـليَّة تنفـيذ أمر القبـض الصادر بحق  مدير دائرة الرعاية الاجتماعيَّة - قسم الحماية الاجتماعيَّة في ميسان؛ على خلفيَّة قضيَّة تعمد تأخير معاملات المواطنين. 

وأوضحت الدائرة في بيان اليوم، أنَّ ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، وبمشاركة جهات إنفاذ القانون، تمكَّنت من تنفيذ مُذكَّرة القبض الصادرة بحق المتهم؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات، وقد سيق المُتَّهم إلى محكمة التحقيق المُختصَّة التي قرَّرت توقيفه على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة.

وفي سياقٍ ذي صلةٍ، تمكَّنت ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان، والتي انتقلت إلى دائرة الضريبة في المحافظة، من ضبط أضابير خاصةٍ بمشاريع مُهمَّةٍ بالمحافظة ذات مردودٍ ضريبيٍّ عالٍ.

وقادت التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق إلى تعمُّد إخفاء عددٍ من تلك الأضابير، وادّعاء فقدانها بعد كشف تلاعبٍ في كتب براءة الذمَّة الممنوحة للمُكلَّفين .

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّت بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ، أكَّدت ضبط المُوظَّف المسؤول عن حفظ تلك الأضابير، وعرضه رفقة أوراق التحقيق والمُبرزات على السيّد قاضي التحقيق؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهم استناداً إلى أحكام المادَّة (٢٨٩) من قانون العقوبات.

وكانت الهيئة قد أعلنت مطلع حزيران الجاري عن تمكُّن ملاكاتها من ضبط أحد المُتَّهمين بابتزاز ومساومة المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعيَّة في ميسان، مبينةً أنه يقوم بأخذ مبالغ من المواطنين؛ لتسيير معاملاتهم، فيما قد نفَّذت عمليَّة ضبطٍ في دائرة ضريبة المحافظة أفضت إلى تنفيذ مذكرة القبض بحق مدير الدائرة وأربعة من الموظفين؛ بتهمة تلقّي رشى وهدايا من قبل معقبين، إذ تمَّ ايداعهم التوقيف على ذمة التحقيق.

related

ضبط عقود طبية مخالفة بقيمة خمسة مليارات دينار في محافظة عراقية

Date: 2021-03-04 06:35:33
ضبط عقود طبية مخالفة بقيمة خمسة مليارات دينار في محافظة عراقية

بعد ضبطه متلبساً بالرشوة .. النزاهة تكشف تفاصيل الحكم على مسؤول حكومي

Date: 2021-04-18 05:44:05
بعد ضبطه متلبساً بالرشوة .. النزاهة تكشف تفاصيل الحكم على مسؤول حكومي

نصف مليار دينار.. طبيب عراقي يخسر "تحويشة العمر"

Date: 2021-01-26 16:18:45
نصف مليار دينار.. طبيب عراقي يخسر "تحويشة العمر"

اعتقال ناشط مدني في الأنبار بسبب تغريدة

Date: 2019-12-01 09:17:43
اعتقال ناشط مدني في الأنبار بسبب تغريدة

احتجاجات جنوبي العراق وإغلاق مقر شركة لإنتاج الطاقة

Date: 2021-04-28 07:29:33
احتجاجات جنوبي العراق وإغلاق مقر شركة لإنتاج الطاقة

صور.. موظفون وطلبة في كربلاء وميسان ينضمون للاضراب

Date: 2019-11-17 08:55:01
صور.. موظفون وطلبة في كربلاء وميسان ينضمون للاضراب

تماثل مصابة بكورونا للشفاء واخضاع فريق آثاري اجنبي للفحص جنوبي العراق

Date: 2020-03-15 11:24:12
تماثل مصابة بكورونا للشفاء واخضاع فريق آثاري اجنبي للفحص جنوبي العراق

قرار حكم جديد بحق المدير الأسبق للمصرف الزراعي  في العمارة

Date: 2021-04-29 09:19:00
قرار حكم جديد بحق المدير الأسبق للمصرف الزراعي  في العمارة