بمحافظتين .. اعتقال مسؤول امني بتهمة الرشوة و الإطاحة بمديرة مصرف اختلست 250 ملياراً

شفق نيوز - بغداد / كركوك/ميسان

أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، بالقاء القبض على مدير مكافحة اجرام "آزادي" في كركوك بتهمة تقاضي الرشوة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة من مديرية شؤون وزارة الداخلية القت القبض على المتهم بعد ورود معلومات بتلقيه رشاوى من المواطنين لغرض انجاز معاملاتهم.

وعلى صعيد مواز اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، من الإيقاع بمسؤولة سابقة في مصرفٍ حكوميٍّ فرع ميسان، بتهمة الاختلاس وإضرار وهدر المال العام بما يناهز ربع ترليون دينار.

وأفادت الهيئة، بمعرض حديثها عن العمليَّة، التي نُفِّذَت بموجب أوامر قضائيَّةٍ والتعاون مع جهات إنفاذ القانون، أنَّ جهودها في مُتابعة تحرّكات المدانة الهاربة (ابتسام كامل ناصر) المُدير الأسبق للمصرف الزراعيّ المُدعمة بالمعلومات التي تلقَّتها، تمخَّضت عن التوصُّل إلى مكان إقامتها بعد عمليَّات بحثٍ وتفتيشٍ حثيثة.

ولفتت الهيئة في بيان، إلى أنَّ الفريق المُؤلَّف من مكتب تحقيق ميسان تمكَّن، بعد الانتقال إلى محلّ إقامة المدانة في قضاء الزبير في البصرة، من الإطاحة بها وتنفيذ أمر القبض الصادر بحقها، بإسنادٍ من الجهد الفنيّ لخلية الصقور الاستخباريَّـة، مُنوّهةً بتنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهمة على المحاكم المُختصَّة في محافظة ميسان.

وأشار البيان إلى القضايا التي أُدِيْنَتْ فيها المدانة، إذ سبق للمحكمة المُختصّة- بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضايا التي نظرتها ووجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانتها - أن حكمت عليها غيابياً بالسجن وفق مُقتضيات المادة (316) من قانون العقوبات.

وأضافت الهيئة إنَّ مجموع الأحكام التي صدرت بحقّ المُدانة بلغت السجن (37) سنة، فيما بلغت مجموع المبالغ التي حكمت محكمة الموضوع بردّها في تلك القضايا (211,737,649,265) مائتين وأحد عشر مليار دينار، مُنبّهةً إلى وجود (10) قضايا أخرى قيد التحقيق بحقها.