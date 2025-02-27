القبض على مسؤول المتسولين والباعة المتجولين وسط بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على المسؤول عن توزيع المتسولين والباعة المتجولين ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد، مؤكدة أن المتهم حاول عرض رشوة على الدورية بغية إطلاق سراحه.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تمت متابعة ومراقبة الأشخاص الذين يقومون بالإشراف على توزيع المتسولين والباعة المتجولين ضمن التقاطعات والساحات العامة والأسواق".

ولفتت إلى أن "دوريات نجدة الكرادة الثانية، ومن خلال المتابعة المستمرة، تمكنت من نصب كمين محكم أدى إلى إلقاء القبض على الشخص المسؤول على توزيع المتسولين والباعة المتجولين ضمن تقاطعات منطقة الكرادة".

وبينت أن المتهم "حاول دفع رشوة لاحد المنتسبين بغية إطلاق سراحه"، مشيرة إلى أنه "تم تسليمه إلى مركز الشرطة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".