القبض على مزور عملة بـ"الجرم المشهود" ببغداد وحالتي تسمم بـ"الشاي" في البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، باعتقال مزور عملة مطلوب في منطقة الكاظمية ببغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية تمكنت من خلال المراقبة ونصب كمين محكم داخل احد الكراجات ضمن مدينة الكاظمية، من القبض على أحد المطلوبين بتزوير العملة وبالجرم المشهود".

ولفت المصدر إلى أن "المتهم تم اعتقاله وضبط وبحوزته مبلغ قدره 4 مليون و900 ألف دينار عراقي فئة الـ5 آلاف مزيفة".

وأشار المصدر إلى أن "امرأة مسنة وطفل يبلغ من العمر 9 سنوات، أصيبا بحالة تسمم بسبب تناولهم (الشاي) حسب ادعائهم، داخل منزلهم ضمن مزارع خور الزبير بالبصرة".