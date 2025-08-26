القبض على مرشح للانتخابات العراقية بعد "خداعه" الناس بمكاسب مادية

شفق نيوز - بغداد

أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة بعد قيامه بـ"خداع الناخبين و"غشهم" بوعدهم بتعيينهم في المؤسسات الحكومية.

وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى اليوم، أن المتهم أقدم على التلويح بمغريات ومنح مكاسب مادية واستخدام دعايات انتخابية تنطوي على خداع الناخبين بالتعيين في المؤسسات الحكومية، أو الحصول لهم على قروض أو رواتب من دوائر الرعاية الاجتماعية مقابل انتخابه في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 11 / 11 / 2025.

ووفقا للبيان، فقد استكملت محكمة تحقيق الكرخ الثانية التحقيقات، وتم تصديق أقواله مع متهمين آخرين استنادا لأحكام المادة 41/ أولا وثانيا وبدلالة المواد 30/ أولا و 32 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2023، مشيرا إلى أنه تم إشعار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة باستعباد المرشح المتهم.

ونوه مجلس القضاء الأعلى الى ضرورة الالتزام بالقوانين النافذة التي تنظم العملية الانتخابية، وأصدر توجيها للمحاكم كافة بعدم التهاون مع أي ظاهرة تمس سلامة وشفافية العملية الانتخابية.

وكان عضو مجلس النواب مصطفى جبار سند قد، يوم الجمعة 22 من شهر آب/اغسطس، المواطنين العراقيين الى عدم التصديق بوعود أي من المرشحين للانتخابات المقبلة التي تتعلق بالتعيينات و رواتب شبكة الرعاية الاجتماعية.

وخاطب سند العراقيين في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: إن "أيَّ مرشح (..) يعد الشباب بالتعيينات، والرعاية، والاستثناءات، لا تصدقوه، لا نستطيع توفير أي منها لا قبل ولا بعد الانتخابات".

وكان مجلس الوزراء العراقي قد حدد يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات أن الحملات الدعائية للمرشحين ستبدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وتستمر لغاية 24 ساعة قبل بدء التصويت الخاص، ويحق لحوالي 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة المشاركة في هذه الانتخابات.