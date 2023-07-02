باعتراف من مدير تقاعد الأنبار السابق .. القبض على مدير مكتب هيئة النزاهة بالمحافظة

شفق نيوز/ نفذت ملاكات هيئة النزاهة الاتحادية، أمر القبض الصادر بحق علي عبيد ماطر المرعاوي مدير مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار؛ على إثر اعترافات مدير تقاعد الأنبار السابق.

وأفادت دائرة التحقيقات الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمت وفق مذكرة قضائيَّـة صادرة عن محكمة تحقيق مكافحة جنايات الفساد المركزية، أن ملاكاتها نفذت أمر القبض بحق مدير مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار؛ بتهمة التواطؤ مع المتهم الأول الذي كان يشغل مدير تقاعد المحافظة.

وأشارت الدائرة إلى أن اعترافات أدلى بها مدير تقاعد الأنبار السابق، بعد تنفيذ أمر قبض صادر بحقه، قد قادت إلى اتهام مدير مكتب الهيئة بالتوطؤ معه؛ من أجل التغاضي عن مجموعة من التهم المنسوبة إلى المتهم الأول خلال مدة عمله.

وأضافت الدائرة إن التحقيقات الأوليَّـة أثبتت تواطؤ مدير مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار مع مدير تقاعد المحافظة السابق؛ من أجل ترويج معاملات التقاعد الوهميَّـة والمزورة، والاستحواذ على مبالغها بغض النظر عن الخروقات المقترفة، والتستر على جرائمه مقابل رشى "مبالغ ماليَّـة" كان يسلمها إليه في بيته.

وأسفرت العمليَّـة، التي أشرف على تنفيذها بشكل مباشر رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّـة القاضي (حيدر حنون) ونفذت؛ استناداً إلى احكام القرار (160 لسنة 1983)، عن الإطاحة بمدير المكتب، وسيق إلى قاضي التحقيق المختص؛ لتقرير مصيره.