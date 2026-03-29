القبض على مدير عام تربية الكرخ الأولى بتهمة "الرشوة"

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأحد، القبض على المدير العام لتربية الكرخ الأولى، على خلفية اتهامه بقضية رشوة بلغت 50 ألف دولار، بعد ضبط وسيط متلبس بتسلم المبلغ.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية نُفذت بموجب أمر قبض قضائي صادر عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، عقب تلقي معلومات من أحد المشتكين تفيد بتعرضه للمساومة وطلب مبلغ مالي مقابل إلغاء لجنة تحقيقية مؤلفة بحقه في تربية الكرخ الأولى.

وأضافت أن فريق العمل نصب كميناً للمتهم الذي يعمل بصفة "كاتب" في إحدى مدارس تربية الكرخ الأولى، حيث جرى ضبطه في أحد أحياء بغداد أثناء تسلمه مبلغاً قدره 50 ألف دولار مقابل إلغاء لجنة تحقيقية بحق أحد مديري المدارس.

وأشارت إلى أن المتهم أقر أثناء تدوين إفادته بأن دوره كان وسيطاً، وأن مبلغ الرشوة يعود للطرف الرئيس في القضية الذي يشغل منصب المدير العام لتربية الكرخ الأولى.

وبينت الهيئة أن الفريق نظم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرض المتهم والمبرزات الجرمية على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، الذي أصدر أمر قبض وتفتيش بحق المدير العام لتربية الكرخ الأولى.

وأكدت الهيئة أن القوة المنفذة تمكنت من القبض على المتهم وتسييره مخفوراً إلى القاضي المختص، الذي قرر توقيف المتهمين على ذمة التحقيق وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983 المعدل.