القبض على مدير إحدى الشركات المنفذة لمستشفى في نينوى

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الخميس، عن تنفيذ أمر القبض الصادر بحقِّ مدير إحدى الشركات الأهليَّة المُنفِّذة لأحد المُستشفيات في مُحافظة نينوى؛ على خلفيَّة الإضرار بالمال العام.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن ملاكات مُديرية تحقيق الهيئة في نينوى تمكنت بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصة بالنظر في قضايا النزاهة بحق المُدير المُفوض لإحدى شركات المقاولات العامة المحدودة.

وأوضحت الدائرة أن تفاصيل القضية تشير إلى أن المُتهم أقدم على إدخال مواد استيرادية بكميات كبيرة، زيادةً على الكميات الحقيقية بنسبة (1/1000) لإنشاء مُستشفى ربيعة سعة (100) سرير، لافتةً إلى أنه أقدم على ذلك؛ للاستفادة من الإعفاءات الضريبية والگمرگية لهذه الكمية؛ مما تسبب بالإضرار بالمال العام.

وأشارت إلى أن قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصة بقضايا النزاهة أصدر أمر القبض والتحري بحق المُتهم (المُدير المُفوض للشركة)؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969).