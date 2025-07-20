القبض على مدير بلدية الكوت الأسبق على خلفية حادثة "هايبر ماركت"

شفق نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأحد، تمكنها من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ مدير بلدية الكوت الأسبق، في قضية حادث حريق مركز "هايبر ماركت".

وأفادت الهيئة ببيان، في معرض الحديث عن العمليَّة، التي نُفِّذَت وفق مذكرةٍ قضائيَّةٍ، بأنَّ الفريق المُؤلّف في مكتب تحقيق واسط، تمكَّن من تنفيذ أمر القبض القضائيّ بحق مُدير بلديَّـة الكوت الأسبق؛ إثر المُخالفات المُرتكبة في إنشاء مركز "هايبر ماركت" الكوت.

وأضافت أنَّ العمليَّة تم تنفيذها وفق أمرٍ قضائيٍّ صادر عن محكمة تحقيق واسط المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (343/ 3) من قانون العقوبات.

وكانت الهيئة قد أعلنت تنفيذها أوامر قبض بحقّ 10 متهمين في مديريَّة الدفاع المدني في واسط والبلدية، أبرزهم مدير مديريَّة الدفاع المدني، ومسؤول شعبة التجاوزات في بلديَّة الكوت، ومدير الطرق والجسور السابق، ومسؤول شعبة تنظيم المدن، إثر الإهمال والمخالفات المنسوبة إليهم.