القبض على محكومين بالسجن المؤبد "غيابيا" في ميسان

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ميسان، يوم الجمعة، عن القبض على محكومين بالسجن المؤبد غيابيا، لارتكابهما جريمة السطو المسلح.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز قسم مكافحة اجرام ميسان، شعبة مكافحة اجرام علي الغربي، تمكنت من إلقاء القبض على مطلوبين اثنين، وذلك بعد تحديد أماكن تواجدهم من خلال تقيد حركتهم والإطاحة بهم شمالي المحافظة".

وأضافت أن "المتهمين مطلوبين وفق المادة 444 عن جريمة السطو المسلح، وصادر بحقهما حكماً غيابيا بالسجن المؤبد"، مبينة أنه "اقتيادهما إلى مركز الاحتجاز الأمني بغية إكمال الإجراءات القانونية أصوليا".