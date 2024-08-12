القبض على محامٍ بتهمة المخدرات في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بإلقاء القبض على شخص يعمل محامياً في بغداد، بتهمة المخدرات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على شخص من مواليد 1995 يعمل محامي في منطقة السيدية ببغداد"، مبيناً أن إلقاء القبض تم وفق المادة 28/ مخدرات".

ولفت المصدر إلى أن "عملية القبض تمت من خلال نصب كمين محكم واستنادا الى مذكرة قبض صادرة من محكمة الكرخ".

وتنص المادة (28) على: "أنَّه يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت، وبغرامة لا تقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار، ولا تزيد على (30000000) ثلاثين مليون دينار، كل من ارتكب الأفعال الآتية: (أولاً: حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو تملك مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيمياوية مدرجة ضمن جدول رقم (1) من هذا القانون أو نباتا من النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلمها أو تسلمها أو نقلها او تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار فيها بأي صورة، وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون".