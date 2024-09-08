القبض على "فطومة بنت الديوانية" بتهمة المحتوى الهابط

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، بإلقاء القبض على "التكتوكر" المدعوة "فطومة بنت الديوانية" بتهمة المحتوى الهابط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه بعد إجراء لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية ، القت القوات الأمنية القبض على الملقبة (فطومه بنت الديوانية ) بتهمة المحتوى الهابط وفق أوامر قبض قضائية صادرة بحقها.

وظهرت "فطومة بنت الديوانية" مؤخرا بمقاطع فيديو تتحدث فيها باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وكذلك اطلاق الفاظ نابية في مقاطع اخرى ظهرت فيها ايضا بلبس فاضح وخادش للحياء و مخالف للاخلاق والاداب العامة.