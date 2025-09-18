القبض على فتاة تتاجر بالمخدرات جنوبي بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الخميس، بإلقاء القبض على فتاة متهمة بتجارة المخدرات في المحمودية جنوبي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قوة أمنية تتمكن من القبض على فتاة من مواليد 2006، متهمة ومطلوبة وفق المادة 32/ مخدرات في ناحية المحمودية جنوبي بغداد".

ولفت المصدر إلى أن "عملية القبض تمت بعد مراقبة ونصب كمين محكم لها ضمن الناحية"، مبيناً أن "المتهمة وجد على يدها اثار ضربات (موس) بداعي اذية النفس بلا وعي وتحت تأثير المخدرات".