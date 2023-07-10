القبض على طبيبة "مزيفة" تشخص علاجات للمرضى في مستشفى بالنجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، باعتقال امرأة تنتحل صفة "طبيبة" داخل طوارئ مدينة الصدر الطبية في محافظة النجف.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن قوة امنية تمكنت من القبض على امرأة في الثلاثينيات من عمرها تنتحل صفة "طبيبة" داخل طوارئ مدينة الصدر الطبية في محافظة النجف، مبينا أن الطبيبة المزيفة كشفها أحد الأطباء داخل المستشفى، بعد مسكها تشخص العلاجات للمرضى.

وبين المصدر، أن التحقيق مع الطبيبة المزيفة أثبت إنها تعاني من اضطرابات نفسية.