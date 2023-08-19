القبض على شخص عنّف أبنته بطريقة وحشية في البصرة (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، يوم السبت، القبض على شخص عنّف أبنته بطريقة وحشية في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه " بعد انتشار مقطع فيديوي في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي محتواه أب يعنف ابنته بصورة وحشية، على الفور استنفرت مفارز قسم حماية الاسرة والطفل والشرطة المجتمعية للتحري وجمع المعلومات عن المتهم، وفور وصول معلومات تؤكد مكان تواجده تم اعتقاله واصطحاب الطفلة المعنفة الى قسم حماية الاسرة والطفل".

واوضح "تبين ان الحادث قديم في عام 2021 حيث تم تسجيل شكوى بحقه من قبل الطفلة المعنفة بتاريخ 26 / 9 / 2021، لقيام والدها بتعنيفها، وتم تدوين اقوال المتهم حول مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي وذكر انه تم الحكم عليه بالحبس البسيط لمدة ستة اشهر وفق احكام المادة (1/413 عقوبات) مع إيقاف التنفيذ".