القضاء العراقي يعتقل منتحلين صفة موظفين بمكتب رئيسه اتصلوا بشخصيات سياسية

شفق نيوز - بغداد

أعلن مجلس القضاء الاعلى العراقي، يوم الخميس، القاء القبض على عدد من الأشخاص انتحلوا صفة موظفين في مكتب رئيس المجلس القاضي فائق زيدان.

وذكر بيان صادر عن المجلس في بيان، أنه "لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الأشخاص بانتحال صفة موظفي مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، وإجراء اتصالات مع شخصيات سياسية وتنفيذية لتحقيق مصالح خاصة".

ووفقا للبيان، فقد "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عدد من هؤلاء ممن تم القبض عليهم، حيث صدرت أحكام بحقهم من المحاكم المختصة".

ونبّه مجلس القضاء الأعلى إلى "عدم التعامل مع هذه الاتصالات وتبليغ المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أو أقرب محكمة تحقيق بذلك، ليتسنى متابعة المحتالين والقبض عليهم".