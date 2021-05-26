القبض على شاب استدرج أكثر من 50 فتاة وصورهنّ بأوضاع مخلة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء بالقاء القبض على شخص متهم بإغواء عشرات الفتيات بتصويرهن بأوضاع مخلة وابتزازهن في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن استخبارات ميسان القت القبض على شاب قام باستدراج أكثر من 50 فتاة عن طريق مواقع التواصل وصورهن بأوضاع مخلة ليقوم بعدها بابتزازهن.

وأضاف المصدر أن المتهم اعترف خلال التحقيقات الأولية بجمع ثروة طائلة من هذه الأفعال.

يشار الى ان المجتمع العراق شهد مؤخرا تزايد في حالات الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الاتصالات الالكترونية خاصة لفئة النساء بالوقت الذي يفقد فيه القضاء القوانين التي تعاقب على هذه الجرائم.