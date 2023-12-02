القبض على "حمود طلايب" بتهمة المحتوى الهابط

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن قوة امنية اعتقلت أحد المعروفين على تطبيق التيك توك المدعو (حمود طلايب) بتهمة المحتوى الهابط.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "قوة تابعة للجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية القت القبض على التيكتوكر المدعو (حمود طلايب) في احدى مناطق العاصمة بغداد"، من دون الخوض بمزيد من التفاصيل.

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن قوة امنية اعتقلت أحد المعروفين على تطبيق التيك توك المدعو (حمود طلايب) بتهمة المحتوى الهابط.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "قوة تابعة للجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية القت القبض على التيكتوكر المدعو (حمود طلايب) في احدى مناطق العاصمة بغداد"، من دون الخوض بمزيد من التفاصيل.

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت في كانون الثاني/يناير الماضي 2023، عن تشكيل لجنة متخصصة لمحاربة "المحتوى الهابط" الذي "يخالف الأخلاق والتقاليد" في مجتمع لا يزال محافظاً إلى حد كبير.

ومنذ شهر شباط/ فبراير من العام 2023، تشن وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر "محتوى هابط" في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكاماً بالحبس بحق عدة أشخاص.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في الشهر ذاته، تلقيها 96 ألف إخبار عن "المحتويات الهابطة" عبر منصة "بلّغ" التي أطلقتها على موقعها الرسمي، فيما توعدت أي ضابط يثبت علاقته بناشري "المحتوى الهابط والبلوغرات" بإجراءات قانونية.

وتنتشر في الآونة الأخيرة بث مقاطع فيديو لمشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي يُقدّمون فيها محتوى هابطاً لا ينسجم مع الثقافة العامة والعادات والتقاليد المجتمعية، وفقا لما رصده ناشطون ومتابعون للشأن الاجتماعي.

وتحظى منصتا "يوتيوب" و"تيك توك" برواج في أوساط صانعي المحتوى في العراق، فيما يبلغ عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2022، 28 مليون مستخدم نشط في عموم البلاد.