القبض على ثلاثة متهمين استولوا على عقارات تابعة للدولة في نينوى

شفق نيوز– نينوى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، ضبط ثلاثة متهمين بالاستيلاء على عقارات عائدة للدولة في محافظة نينوى، من دون أي سند قانوني.

وقالت الهيئة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "فريقاً من مديرية تحقيق نينوى، وبعد استحصال مذكرة قضائية، تمكن من ضبط ثلاثة من العاملين في جمعية التربية التعاونية للإسكان، لقيامهم ببيع أراضٍ زراعية مملوكة للدولة للمواطنين خلافاً للقانون وتلقي مبالغ مالية".

وأضافت أن "المتهمين توسطوا كذلك في بيع أراضٍ داخل الجمعية مقابل عمولات مالية، رغم صدور قرار من المحكمة يمنع الجمعية من مزاولة الأعمال المالية ويقضي بتجميد حساباتها".

وأشارت الهيئة إلى "تنظيم محضر أصولي بالمضبوطات التي شملت وصولات وعقوداً وأختاماً وكافة الأوليات، وعرضها بصحبة المتهمين أمام قاضي محكمة التحقيق المختص الذي قرر توقيفهم استناداً إلى أحكام المادة (329/1) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".