القبض على ثلاثة أحداث "يمارسون الجنس" تحت جسر في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن قوة امنية قبضت على ثلاثة أحداث "يمارسون الجنس" تحت جسر في العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن قوة أمنية تمكنت، مساء اليوم، من القبض على ثلاثة أحداث من المتسولين كانوا يمارسون أفعالاً مخلة بالآداب، بينها اللواط، وامام انظار المواطنين وذلك أسفل جسر المشاة ضمن منطقة زيونة، في بغداد".

وبين المصدر، أن "هناك فتاة كانت تتواجد مع هؤلاء الأحداث، إلا أنها تمكنت من الهرب قبل وصول القوة الامنية"، مشيرا الى "اقتياد الأحداث الثلاثة الى مركز امني لإجراء التحقيقات اللازمة".