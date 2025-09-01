القبض على "اياد الناصري" بتهمة المحتوى الهابط

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر امني، يوم الاثنين، بالقبض على اياد الناصري بتهمة المحتوى الهابط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، اتخذت الإجراءات القانونية بحق المدعو اياد عادل حسن الملقب اياد الناصري".

وكان مصدرا أمنيا، أفاد يوم أمس، أن لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، اتخذت الإجراءات القانونية بحق المدعوة مروة محمود زكي.

وأضاف أن "زكي، ملقبة بكابتن شهد".

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت قبل أيام، اعتقال التيكتوكر"يوسف لاز" بتهمة المحتوى الهابط.

وذكر مصدر في الداخلية، لوكالة شفق نيوز، أن "حكما صدر على التيكتوكر المدعو (يوسف لاز) بالحبس لمدة أربعة أشهر بتهمة المحتوى الهابط".