القبض على امرأة "عنّفت" طفلي زوجها في بغداد

شفق نيوز/ أفادت مديرية حماية الأسرة والطفل بوزارة الداخلية، يوم الخميس، بإلقاء القبض على زوجة أب قامت بتعنيف طفليّ زوجها وتقييدهما داخل المنزل.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن معلومات وردت إلى قسم حماية الأسرة والطفل في جانب الكرخ، تفيد بوجود طفلين مقيدين ومعنفين من قبل زوجة أبيهما، وتم تشكيل مفرزة لتقصي الحقيقة.

وأضافت أنه بعد استحصال الموافقات القضائية تم التوجه إلى مكان تواجدهما في منطقة البياع ببغداد وإلقاء القبض على المتهمة وتحرير الطفلين والانتقال بهما إلى المستشفى لغرض الفحص والمعالجة واستحصال التقرير الطبي، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها بغية تقديمها إلى القضاء لتنال جزاءها العادل.