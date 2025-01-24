القبض على امرأة تسرق "موبايلات" الزائرين المتوجهين إلى الكاظمية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بالقبض على متهمة قامت بسرقة أجهزة الهواتف النقالة "موبايل"، من الزائرين المتوجهين إلى زيارة الإمام الكاظم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "دوريات نجدة الاعظمية التابعة إلى قيادة شرطة بغداد الرصافة، تمكنت من القبض على امرأة (سارقة) لقيامها بسرقة أجهزة الهواتف النقالة من الزائرين القادمين سيرا على الأقدام لإحياء الزيارة الرجبية".

ولفت المصدر إلى أن "عناصر النجدة عثروا بحوزة المتهمة على (11) جهاز موبايل قامت بسرقتها"، مبيناً أنه "تم تسليمها إلى مركز الشرطة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".