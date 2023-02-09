القبض على المدير العام للمصرف العراقي للتجارة الأسبق

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة يوم الخميس، عن إلقاء القبض على المُدير العامِّ الأسبق للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) حمدية الجاف، على خلفيَّة إدانتها في عددٍ من قضايا الفساد الإداري والمالي.

وفي بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أشارت دائرة الاسترداد في الهيئة إلى أنَّه سبق أن نظَّمت ملفات استرداد بحقِّ المُدانة الهاربة التي تمَّ إلقاء القبض عليها في دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة، مُبيِّنةً أنَّه تمَّ إرسال (17) ملف استرداد إلى رئاسة الادّعاء العام؛ لغرض إرسالها إلى الإمارات؛ بغية تسليم المُدانة بالطرق الدبلوماسيَّـة.

وأضافت الدائرة إنَّ المدانة أحدثت ضرراً بالمال العام أثناء تسنُّمها منصب المدير العام للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) بلغ مقداره (1,116,024,788) مليار دولار أمريكي و(90،786,020.500) مليار دينارٍ عراقيٍّ، مُنوِّهةً بأنَّ هذه المبالغ تمَّ تحديدها في القرارات الجزائيَّة الصادرة عن المحاكم المُختصَّة بحقِّ المُدانة الهاربة.

ولفت البيان إلى أن هذه العملية جاءت بالتزامن مع زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) إلى دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة.

وكانت هيئة النزاهة قد اعلنت في العام 2016 تأليفها فرقاً ميدانيَّة تحقيقيَّة وتدقيقيَّة؛ لمراجعةِ ملفَّاتِ وزارتي العَدْلِ والصحَّةِ والمَصْرِفِ العراقيِّ للتجارةِ “TBI”، أسفر عنها إصدار القضاء عدة مذكرات بإلقاء القبض والاستقدام كانت أهمها بحق مديرة المصرف السابقة (حمدية الجاف) كما أسفرت إجراءاتها عن استعادة مبلغ (1,879,984) يورو كان بذمة شركة الشمال لتحضير اللحوم والدواجن إلى خزينة الدولةِ، وذلك بعد قيام الهيأة بإحالة الأوراق التحقيقيَّة الخاصة بالقضيَّة إلى محكمة الموضوع.

ومن الجدير بالذكر أنَّ المحكمة المُختصَّة بقضايا النزاهة كانت قد أصدرت عدَّة أحكام بحقِّ مسؤولين كبار في المصرف العراقيِّ للتجارة كان أهمُّها بحق المدير الأسبق حسين الأزري بتهمٍ منها منح قروض دون ضمانات أو بضمانات لا تتلاءم أو أقل من قيمة القروض بكثير.