القبض على اثنين من موظفي امانة بغداد متلبسين بتقاضي رشوة (1000) دولار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الاثنين، بالقاء القبض على موظفين اثنين متلبسين باستلام رشوة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن قوة امنية تمكنت من القبض على موظفين اثنين تابعين الى امانة بغداد وبالجرم المشهود أثناء تقاضيهم رشوة مبلغ قدره مليون ونصف المليون دينار عراقي نحو (1000 دولار أمريكي) جانب الرصافة في العاصمة بغداد".

ولم يوضح المصدر طبيعة العمل الذي تلقوا من أجله الرشوة، مشيرا إلى أن المتهمين سيحالان إلى القضاء العراقي.