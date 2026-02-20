القبانجي يحذر من حرب "تشعل المنطقة" ويطالب بمعالجة العنف الأسري بالعراق

شفق نيوز- النجف

حذر إمام جمعة النجف، صدر الدين القبانجي، يوم الجمعة، أنه ليس من مصلحة أحد تشتعل المنطقة بحرب مع إيران، فيما طالب بمعالجة ارتفاع نسبة العنف الأسري في العراق.

وقال القبانجي، في خطبة صلاة الجمعة، التي وردت لوكالة شفق نيوز، إن "أبواق الحرب حيث تتصاعد الخطابات التي تلوّح باقتراب الحرب، وترامب أعطى مهلة لإيران، في مقابل ذلك إيران أغلقت مضيق هرمز وتجري مناورات مع روسيا في المنطقة، وأرسلت مبعوثًا إلى الأمم المتحدة أن أي عدوان عليها يعني مشروعية الرد على جميع القواعد الأمريكية".

وأضاف أنه "ليس من مصلحة أحد أن تشتعل المنطقة، إيران مقاتل عنيد وقادر على تغيير قواعد اللعبة"، مبينا أن "مجلس السلام يُعقد في واشنطن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وتبرع 5 مليارات دولار من خمس دول خليجية، لم تُقدَّم إلى غزة ولا عُشر مليار، نعتقد أن هذا هو مجلس فرض الوصاية على العالم وإلغاء لدور الأمم المتحدة".

وفي الشأن الداخلي، أكد "زيادة العنف الأسري بنسبة 150% حسب ما جاء في تقرير وزارة الداخلية، حيث زيادة عنف الزوج على الزوجة 19,000، الزوجة على الزوج 5,000، الآباء على الأبناء 1,000، الابن لأبيه 3,000، الإخوة 1,000. ما يحدث لأول مرة بنسبة 150% مضاعفة العنف الأسري، وهنا نقول لا بد من معالجة ثقافية وإعلامية وحقوقية واقتلاع الجذور لهذه الظاهرة، ومنها المخدرات والمحتوى الهابط والبطالة".

وتابع "في مسلسلات رمضانية خادشة للحياء تُعرض على القنوات العراقية، يجب أن تتحمل الوزارة المختصة ورئاسة الوزراء المسؤولية في منع هذه المسلسلات".