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    • بحضور القائم بالأعمال الأمريكي.. البصرة توقع مذكرة مع "KBR" لإطلاق مشاريع استراتيجية

    بحضور القائم بالأعمال الأمريكي.. البصرة توقع مذكرة مع "KBR" لإطلاق مشاريع استراتيجية محافظ البصرة يستقبل القائم بأعمال السفارة الأميركية في مطار البصرة الدولي
    2026-06-30T05:53:19+00:00

    شفق نيوز- البصرة

    وصل القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق، جوشوا هاريس، صباح اليوم الثلاثاء، إلى محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد، في زيارة رسمية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والملفات ذات الاهتمام المشترك.

    وكان في استقبال هاريس في مطار البصرة الدولي، محافظ البصرة أسعد العيداني، ورئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة عقيل الفريجي، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

    وعلى هامش الزيارة، وقع المحافظ أسعد العيداني مذكرة تفاهم مع رئيس شركة "KBR" الأمريكية للهندسة والخدمات التكنولوجية؛ للبدء بمرحلة جديدة من المشاريع الاستراتيجية والتنموية في المحافظة.

    بحضور القائم بالأعمال الأمريكي.. البصرة توقع مذكرة مع "KBR" لإطلاق مشاريع استراتيجية

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