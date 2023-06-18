القانونية النيابية: البرلمان سيعمل على تشريع قانون الخدمة المدنية في الفصل المقبل

شفق نيوز/ كشفت اللجنة القانونية النيابية اليوم الأحد، عن عدد القوانين المعطل إقرارها في مجلس النواب، فيما أشارت إلى إن المجلس سيعمل في الفصل التشريعي الثاني على تشريع قانون الخدمة المدنية.

وقال عضو اللجنة اوميد محمد لوكالة شفق نيوز، ان "هناك اكثر من 100 قانون معطل في مبنى مجلس النواب، وإن القوانين متراكمة منذ الدورات السابقة لمجلس نتيجة الخلافات السياسية المشاكل الإدارية والفنية".

واضاف ان "المجلس إجراء جدول القوانين المهمة والأهم في اللجان النيابية، وضع أهمية القانون الخدمة المدنية لإقراره في الفصل التشريعي المقبل".

وبين محمد، ان "بعد اقرار قانون الموازنة العامة لا يوجد أي مبرر لمجلس النواب التعطيل إقرار القوانين"، مؤكدا ان "الفصل التشريعي المقبل سيشهد إقرار الكثير من القوانين المهمة".