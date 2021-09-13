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الفياض: البرلمان لم يخصص أموالاً لإعادة المفسوخة عقودهم من الحشد وأعدنا 30 ألف منهم

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-13T13:26:05+0000
الفياض: البرلمان لم يخصص أموالاً لإعادة المفسوخة عقودهم من الحشد وأعدنا 30 ألف منهم

شفق نيوز/ اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، يوم الاثنين، إعادة 30 ألف عنصر من الحشد الشعبي المفسوخة عقودهم الى الخدمة، فيما اتهم مجلس النواب بعدم تخصيص اي أموال لهذه الشريحة في موازنة 2021 لأسباب سياسية.

وقال الفياض في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز "حصلنا على الموافقة لإعادة 30 الف عنصر من المفسوخة عقودهم ضمن تخصيصات هيئة الحشد الشعبي".

واضاف ان "مساعي إعادة المفسوخة عقودهم بدأت منذ عهد الشهيد المهندس"، مؤكدا ان "البرلمان لم يخصص اي أموال للمفسوخة عقودهم لحسابات سياسية".

وبين ان "اولوية العودة ستكون للجرحى من المفسوخة عقودهم، وسنشرع بتشكيل اللجان لانجاز عودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي".

واعرب الفياض عن امله بأن تتمكن "الحكومة من حل مشكلة المتبقين من المفسوخة عقودهم"، معلنا "سنشرع فورا باجراءات إعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي".

وكان النائب عن تحالف الفتح أحمد الاسدي، قد اعلن في وقت سابق اليوم، موافقة وزارة المالية على إعادة 30 عنصر من المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي الى الخدمة.

بدورها دعت وزارة المالية في كتاب رسمي موجه الى هيئة الحشد الشعبي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، الى مناقلة اكثر من 42 مليار دينار من أبواب في موازنة الهيئة، لتأمين رواتب المفسوخة عقودهم الذين تمت إعادتهم للخدمة.

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