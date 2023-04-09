الفنان أحمد وحيد يخرج عن صمته ويرد على تهمة الإساءة للقضاء العراقي

شفق نيوز / رفع المحامي أحمد شهيد الشمري، يوم الأحد، دعوى قضائية على الفنان العراقي أحمد وحيد، بتهمة الإساءة إلى مجلس القضاء الأعلى في البلاد، من خلال عرض مسلسل يبث على قناة utv الفضائية، وهو يسخر من القاضي المرحوم (محمد عريبي)، بحسب إدعائه.

وجاء في الوثيقة، المعنونة إلى قاضي تحقيق محكمة الرصافة المختصة بقضايا النشر والإعلام، وحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة منها، أن "بتاريخ 7 نيسان الجاري، عُرض أحد مشاهد مسلسل (قط أحمر) الذي يبث على قناة utv الفضائية، ظهر فيه الفنان (أحمد وحيد) وهو يسخر من القاضي المتوفى (محمد عريبي).

وتضمنت الوثيقة، مطالبة قاضي تحقيق الرصافة، بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مالك قناة utv الفضائية، ومديرها المفوض، والفنان (أحمد وحيد)، فضلاً عن مفاتحة هيئة الإعلام والاتصالات لإصدار قرار بمنع وإيقاف بث المسلسل".

من جانبه، أوضح الفنان أحمد وحيد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الشخصية التي قدمتها في مشهد المحكمة لا علاقة لها بالقاضي محمد العريبي".

وأضاف وحيد، أن "القاضي الذي اتهم بتقليده متوفى، بالتالي ليس من المروءة ولا من الأخلاق تقليد شخص ميت والإساءة له"، مردفاً بالقول: "المتوفى ينتمي لعشيرة معروفة في جنوب العراق ولها ثقلها ومكانتها، فمن غير المعقول أن يكون خصماً لها والإساءة لإبنها المتوفي".

من جانبه أعرب مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية عن أسفه لحملة "الاستهداف والتسقيط"، التي يتعرض لها الفنان احمد وحيد ضمن حملة واسعة باتت تستهدف الحريات الاعلامية والفنية والمدنية في العراق والتي تغذيها جماعات معروفة، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز.

وأشار مركز النخيل في بيانه، إلى أنه يحدوه الامل بمجلس القضاء الاعلى ورئيسه القاضي فائق زيدان في حماية حرية التعبير والعمل الفني والاعلامي الذي بات مستهدفا من اوسع نطاق وبحملات ممنهجة ومنظمة، سيما ان القضاء كانت له مواقف مشهودة في حماية الصحفيين ودعم العمل الاعلامي وصون حرية الراي والتعبير.

كما طالب المرصد، الجهات المعنية بمتابعة جميع المنصات التي تمارس التحريض والتشهير بفنانين وصحفيين لغايات اصبحت معروفة للجميع.