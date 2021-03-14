الفنانة رانيا يوسف تطالب بتعويض قدره 10 ملايين جنيه مصري من قناة عراقية ومذيعها

شفق نيوز/ تقدم طارق العوضي، محامي الفنانة رانيا يوسف، ببلاغ للنائب العام ضد قناة "الرشيد" العراقية، والمذيع نزار الفارس، بصفته موظفاً بها.

ووفقاً لما ورد في البلاغ، تطالب الفنانة رانيا يوسف القناة العراقية بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، إثر ما ارتكبته القناة والمذيع من مخالفات شكلت جرائم جنائية يعاقب عليها القانون، ومخالفات لقواعد عمل القنوات الأجنبية بمصر، كان آخرها إقامة مؤتمر صحفي تناول بث أخبار كاذبة وتشهير بها، فضلاً عن ارتكاب جريمة محاولة التأثير علي سير القضايا المنظورة أمام المحاكم إضافة إلى استغلال الحلقة استغلالاً سياسياً رفضته الفنانة رانيا يوسف حينها وما زالت ترفضه.

وأضاف طارق العوضي أن الدعوى تأتي لتعويض موكلته عما أصابها من أضرار مادية وأدبية جراء ما قاما به من بث دعايات وأخبار كاذبة ونشر حلقة مغايرة للحقيقة والادعاء عليها بما لم يحدث، حسب صحيفة "أخبار اليوم المصرية".

ولفت إلى أنه تقدم بشكوى سابقًا إلى المجلس الأعلى للإعلام، وكذلك شكوى إلى سفير العراق بمصر "مدعمة بالمستندات والتسجيلات الصوتية".

وكانت الفنانة رانيا يوسف، تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد قناة عراقية وأحد المذيعين العاملين بها، بعد قيامه بـ"مخالفات شكلت جرائم جنائية معاقب عليها قانونًا ومخالفات لقواعد عمل القنوات الأجنبية بمصر"، بحسب بيان صادر عن مكتب محامي الفنانة.

وبحسب محامي الفنانة رانيا يوسف فإن "آخر مخالفات مذيع القناة العراقية، قيامه خلال مؤتمر صحفي بتناول أخبار كاذبة والتشهير بها، وارتكاب جريمة محاولة التأثير علي سير القضايا المنظورة أمام المحاكم".

كما لفت إلى "استغلال الحلقة استغلالاً سياسياً رفضته الفنانة رانيا يوسف حينها ولا تزال ترفضه، كما أننا بصدد رفع دعوى تعويض ضد القناة والمذيع المذكورين بسبب ما أصاب موكلتنا من أضرار مادية وأدبية، جراء ما قاما به من بث دعايات وأخبار كاذبة ونشر حلقة مغايرة للحقيقة والادعاء عليها بما لم يحدث".

وسبق أن تقدمت الفنانة رانيا يوسف بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى للإعلام وكذلك شكوى إلى سفير الجمهورية العراقية بمصر مدعمة بالمستندات والتسجيلات الصوتية، بحسب المحامي.