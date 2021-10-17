سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الفلوجة تستبق موجة رابعة لوباء كورونا بإجراءات مشددة

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-17T13:17:35+0000
الفلوجة تستبق موجة رابعة لوباء كورونا بإجراءات مشددة

شفق نيوز/ أكدت خلية الأزمة المعنية بمكافحة فيروس كورونا في مدينة الفلوجة، اليوم الاحد، أنها ستمنع الدخول إلى المدارس والكليات وكذلك الدوائر الحكومة أي شخص لم يتلق اللقاح المضاد للوباء، فيما دعت إلى فتح مركز لمنح البطاقات الدولية الخاصة باللقاح.

وقال عضو الخلية ومدير مستشفى الفلوجة التعليمي، أياد الندا، لوكالة شفق نيوز، إنه "لتجنب تفشي موجة رابعة لفيروس كورونا وتنفيذا لتوجيهات وزارتيّ الصحة والتعليم العالي، يجب على طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس وكذلك مراجعي الدوائر الحكومية أن يتلقوا اللقاحات، وبخلاف ذلك سيمنعون من دخول المؤسسات التربوية والتعليمية ومراجعة الدوائر الحكومية".

وأضاف أن "واحداً من أهم الإجراءات التي سيتم اتخاذها عند بدء العام الدراسي الجديد، هو متابعة المدارس والكليات  والتأكد من تلقي الطلبة والكوادر التدريسية للّقاحات المضادة لفيروس كورونا، من خلال حصولهم على البطاقات الدولية التي تؤكد تلقيهم اللقاح من عدمه، وبخلافه سيتم محاسبة المخالفين".

وأشار إلى أنه "على الرغم من انحسار تفشي فيروس كورونا في عموم مدن محافظة الأنبار، وتضاءل أعداد المصابين، إذ تم مؤخرا تسجيل عدداً قليلاً من الإصابات، إلا أننا نطالب المواطنين بتلقي اللقاحات المتوفرة في المراكز الطبية كافة، والمنتشرة في مدن المحافظة".

من جانبه، طالب رئيس خلية الأزمة وقائممقام قضاء الفلوجة، مؤيد الدليمي، وزارة الصحة بضرورة فتح مركز في الفلوجة، لمنح البطاقات الدولية لمتلقيّ اللقاحات.

وقال الدليمي لوكالة شفق نيوز، إن "مستشفى الفلوجة التعليمي هو المركز الوحيد لتوزيع اللقاح على مواطني مدن شرقي الانبار، لذا يجب أيضاً فتح مركز آخر لمنح البطاقات الدولية".

وأشار إلى أنه "لا يوجد في الأنبار سوى مركز واحد يمنح هذه البطاقات، ويقع في مدينة الرمادي مركز المحافظة، ويشهد زخماً كبيراً من قبل المراجعين، وبات من الضروري فتح مركز آخر في الفلوجة".

related

البصرة والأنبار تحذران من خروج الوضع الصحي عن السيطرة بسبب كورونا

Date: 2021-04-28 17:47:25
البصرة والأنبار تحذران من خروج الوضع الصحي عن السيطرة بسبب كورونا

صحة الأنبار تنجح بخفض معدل الإصابات بكورونا

Date: 2021-08-30 15:32:52
صحة الأنبار تنجح بخفض معدل الإصابات بكورونا

أول تعليق من الصحة بعد تسجيل إصابات قياسية بكورونا

Date: 2021-07-08 15:02:08
أول تعليق من الصحة بعد تسجيل إصابات قياسية بكورونا

حر لاهب يوصد أبواب محافظات عراقية

Date: 2021-06-30 14:58:08
حر لاهب يوصد أبواب محافظات عراقية

عملية نزوح كبيرة من قضاء في الانبار ومسؤول محلي يناشد الكاظمي بالتدخل

Date: 2021-08-06 13:38:17
عملية نزوح كبيرة من قضاء في الانبار ومسؤول محلي يناشد الكاظمي بالتدخل

وزيرة الهجرة تعلن من الأنبار العمل على زيادة منحة العائدين

Date: 2021-02-25 10:18:21
وزيرة الهجرة تعلن من الأنبار العمل على زيادة منحة العائدين

الانبار تشرع بخطط لغلق ملف النازحين

Date: 2020-11-29 19:11:12
الانبار تشرع بخطط لغلق ملف النازحين

عشرات العائلات عادت لمنازلها.. الانبار تسرّع الخطى لغلق ملف النزوح

Date: 2021-09-06 18:23:06
عشرات العائلات عادت لمنازلها.. الانبار تسرّع الخطى لغلق ملف النزوح