الفلوجة تستبق موجة رابعة لوباء كورونا بإجراءات مشددة

شفق نيوز/ أكدت خلية الأزمة المعنية بمكافحة فيروس كورونا في مدينة الفلوجة، اليوم الاحد، أنها ستمنع الدخول إلى المدارس والكليات وكذلك الدوائر الحكومة أي شخص لم يتلق اللقاح المضاد للوباء، فيما دعت إلى فتح مركز لمنح البطاقات الدولية الخاصة باللقاح.

وقال عضو الخلية ومدير مستشفى الفلوجة التعليمي، أياد الندا، لوكالة شفق نيوز، إنه "لتجنب تفشي موجة رابعة لفيروس كورونا وتنفيذا لتوجيهات وزارتيّ الصحة والتعليم العالي، يجب على طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس وكذلك مراجعي الدوائر الحكومية أن يتلقوا اللقاحات، وبخلاف ذلك سيمنعون من دخول المؤسسات التربوية والتعليمية ومراجعة الدوائر الحكومية".

وأضاف أن "واحداً من أهم الإجراءات التي سيتم اتخاذها عند بدء العام الدراسي الجديد، هو متابعة المدارس والكليات والتأكد من تلقي الطلبة والكوادر التدريسية للّقاحات المضادة لفيروس كورونا، من خلال حصولهم على البطاقات الدولية التي تؤكد تلقيهم اللقاح من عدمه، وبخلافه سيتم محاسبة المخالفين".

وأشار إلى أنه "على الرغم من انحسار تفشي فيروس كورونا في عموم مدن محافظة الأنبار، وتضاءل أعداد المصابين، إذ تم مؤخرا تسجيل عدداً قليلاً من الإصابات، إلا أننا نطالب المواطنين بتلقي اللقاحات المتوفرة في المراكز الطبية كافة، والمنتشرة في مدن المحافظة".

من جانبه، طالب رئيس خلية الأزمة وقائممقام قضاء الفلوجة، مؤيد الدليمي، وزارة الصحة بضرورة فتح مركز في الفلوجة، لمنح البطاقات الدولية لمتلقيّ اللقاحات.

وقال الدليمي لوكالة شفق نيوز، إن "مستشفى الفلوجة التعليمي هو المركز الوحيد لتوزيع اللقاح على مواطني مدن شرقي الانبار، لذا يجب أيضاً فتح مركز آخر لمنح البطاقات الدولية".

وأشار إلى أنه "لا يوجد في الأنبار سوى مركز واحد يمنح هذه البطاقات، ويقع في مدينة الرمادي مركز المحافظة، ويشهد زخماً كبيراً من قبل المراجعين، وبات من الضروري فتح مركز آخر في الفلوجة".