"الفلافل" تزج عشرات الأشخاص في المستشفى جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي بدائرة صحة ميسان، اليوم الأحد، بإصابة العشرات من الأشخاص بحالة تسمم غذائي.

وذكر المصدر لـوكالة شفق نيوز، أن "مطعما شعبيا وسط مدينة ميسان مركز المحافظة مختص ببيع أكلة (الفلافل) تسبب بأكثر من 80 حالة تسمم على مستوى المحافظة بعد تقديمه الوجبة التقليدية.

ولفت إلى أن أبرز المناطق التي سجلت حالات التسمم هي مركز المدينة بـ46 حالة، وقضاء الميمونة بـ15 حالة فيما كانت المناطق المتبقية بحالات متفرقة، ويرجح وصول العدد الى أكثر من 100 شخص خلال الساعات المقبلة.

وبين المصدر، أن هذا المطعم غير مجاز صحيا، حيث اقدمت السلطات الأمنية والصحية على إغلاقه وفتح تحقيق بحق صاحبه.

وأضاف المصدر، أن جميع المصابين يخضعون لرعاية صحية شاملة، خشية من تطور حالات التسمم لديهم.